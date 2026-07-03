Bernardo Silva, em declarações na flash interview da SIC, após a vitória de Portugal sobre a Croácia:

Análise à vitória sobre a Croácia

«Um jogo difícil. Na minha opinião perdemos o controlo emocional quando não devíamos. Deu-me a sensação, desde o banco de suplentes, que começámos bem. Fizemos uns 15 minutos bons e depois entrámos nos jogos que eles queriam. É uma vitória boa, mas partimos demasiado o jogo e perdemos o controlo do equilíbrio. Pagámos por isso. Numa parte do jogo em que tínhamos de arriscar fizemos isso de uma forma muito boa. Acabou por ser um jogo muito emocional.»

Portugal voltou a perder o controlo do jogo?

«É uma competição difícil de jogar, estamos a representar toda uma nação. Queremos muito ganhar. O futebol é um jogo com muita emoção e paixão. Perdemos um pouco essa razão. Aconteceu no jogo com a Colômbia, hoje voltou a acontecer e podia ter custado caro. Respeitámos pouco as nossas posições. Quando é assim, o jogo fica num 50/50, quando devíamos ter mais domínio. Conseguimos a qualificação, mas vamos à procura de melhorar.»

«Oitavos» diante da Espanha

«Espanha vai ser igualmente difícil. Vai ser um jogo contra uma das favoritas, uma seleção que tem os conceitos muito bem trabalhados. É difícil tirar-lhes o controlo do jogo e temos de o fazer para ter hipóteses de passar.»