Lucas Paquetá vai falhar os “oitavos” do Mundial 2026 e está em dúvida para o que resta da competição. O médio de 28 anos foi titular nos quatro jogos do Brasil, mas saiu lesionado no intervalo do duelo com o Japão. De acordo com federação brasileira (CBF), Paquetá sofreu uma lesão muscular na zona posterior da coxa esquerda.

A imprensa brasileira avança que Paquetá só deverá estar disponível para a final do Mundial 2026.

Além do médio, também Raphinha consta no boletim clínico, pois recupera de uma lesão muscular na coxa direita. De acordo com a CBF, o extremo do Barcelona já trabalha no relvado, ainda que de forma condicionada. Por isso, é pouco provável que Raphinha regresse nos “oitavos”.

O Brasil disputa a próxima eliminatória do Mundial 2026 no domingo (21h), em Nova Jérsia, frente a Noruega ou Costa do Marfim.