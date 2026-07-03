Mundial 2026
Há 29 min
Bubista: «Argentina é o jogo das nossas vidas»
Selecionador de Cabo Verde reforça a vontade de seguir em frente no Mundial 2026
AL
Selecionador de Cabo Verde reforça a vontade de seguir em frente no Mundial 2026
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Bubista, selecionador de Cabo Verde, sublinhou a vontade de vencer diante da Argentina e seguir para os oitavos de final do Mundial 2026. O encontro está marcado para esta sexta-feira, às 23h.
Vontade de vencer
«Sabemos da importância deste jogo. É o jogo das nossas vidas, mas vamos aproveitá-lo e dar o melhor de nós. O nosso único pensamento é tentar ultrapassar esta eliminatória.»
Cabo Verde sem receios
«Estamos tranquilos. Chegámos aqui por mérito próprio e não há nada a recear nem motivo para excessiva preocupação.»
Dificuldades do jogo
«Acho que isso preocupa todos em África. Essa situação não é de agora (..) Nas competições anteriores tem havido essa dificuldade, as equipas africanas não conseguem aguentar a parte final do jogo.»
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