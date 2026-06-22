Declarações do selecionador de Cabo Verde, Bubista, após empate a dois golos no Uruguai-Cabo Verde (2-2), da segunda jornada do Grupo H do Mundial 2026, no Estádio Hard Rock, em Miami Gardens, nos Estados Unidos:

Jogo e luta pelo apuramento:

«Desde o início, dissemos que queríamos competir ao mais alto nível e estamos a tentar fazê-lo. Mais do que o resultado, temos mostrado a nossa identidade, força, união e resiliência. Viemos para tentar um novo sonho, que é a qualificação para a fase a eliminar. Penso que é legítimo pensar dessa forma depois do que fizemos perante duas seleções de top mundial. Respeitamos os adversários e sabemos da qualidade que têm, mas estamos num ponto de dizer claramente que vamos lutar pelo apuramento.»

Sobre um alegado gesto antidesportivo do Uruguai no lance do 1-1:

«Fiquei um pouco irritado, até porque Marcelo Bielsa ensinou-nos a ter “fair play”. Fiquei frustrado, mas faz parte do jogo e do crescimento da nossa equipa. Também deveríamos ter evitado essa situação e colocado a bola fora naquele momento. Foi uma mistura de erros. Tentámos fazer as coisas à nossa maneira. Às vezes, é normal que os futebolistas se sintam pressionados em algum momento. Por algum motivo, o Uruguai não parou o jogo.»

Jogo decisivo com a Arábia Saudita:

«Temos de ter os pés no chão, sabendo que o próximo jogo será difícil. A Arábia Saudita também tem possibilidades de qualificação. Temos de ter o respeito necessário e a atitude correta para encarar o jogo com a máxima seriedade e desportivismo. Devemos isso a todos os nossos adversários. Queremos que as pessoas fiquem a conhecer Cabo Verde pelo que somos. Esta equipa é a identidade do nosso povo. Estamos a demonstrar que um país pode ser pequeno e ter dificuldades financeiras, mas, se tiver resiliência e capacidade de sofrimento e trabalhar com organização, consegue ombrear com as grandes seleções. Devemos isso ao nosso continente e ao nosso povo.»