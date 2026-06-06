Mundial 2026
Há 24 min
Cabo Verde vence Bermudas e faz pleno na preparação para o Mundial
Depois do triunfo diante da Sérvia, Tubarões azuis venceram por 3-0
AL
Depois do triunfo diante da Sérvia, Tubarões azuis venceram por 3-0
AL
Cabo Verde venceu, este sábado, as Bermudas por 3-0, no último jogo de preparação para o Mundial 2026.
Os Tubarões Azuis entraram bem no encontro e chegaram à vantagem pelos pés de Willy Semedo, aos 33 minutos. O ímpeto dos cabo-verdianos permaneceu no segundo tempo e Garry Rodrigues, avançado do Apollon, dilatou a vantagem, aos 49 minutos. A fechar, Nuno Da Costa sentenciou o encontro (90+3m).
Depois da vitória frente à Sérvia, Cabo Verde termina a fase de preparação para o Mundial 2026 com um registo cem por cento vitorioso. Os Tubarões Azuis, recorde-se, integram o Grupo H, juntamente com a Espanha, Uruguai e Arábia Saudita.
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