Cabo Verde venceu, este sábado, as Bermudas por 3-0, no último jogo de preparação para o Mundial 2026.

Os Tubarões Azuis entraram bem no encontro e chegaram à vantagem pelos pés de Willy Semedo, aos 33 minutos. O ímpeto dos cabo-verdianos permaneceu no segundo tempo e Garry Rodrigues, avançado do Apollon, dilatou a vantagem, aos 49 minutos. A fechar, Nuno Da Costa sentenciou o encontro (90+3m).

Depois da vitória frente à Sérvia, Cabo Verde termina a fase de preparação para o Mundial 2026 com um registo cem por cento vitorioso. Os Tubarões Azuis, recorde-se, integram o Grupo H, juntamente com a Espanha, Uruguai e Arábia Saudita.