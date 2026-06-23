Fabio Cannavaro destaca a importância de Cristiano Ronaldo para a Seleção Nacional, ainda que o adversário desta terça-feira tenha «grandes jogadores» em diversas posições. O selecionador do Uzbequistão fala numa das «melhores equipas» da prova:

Análise ao encontro com Portugal

«Estamos a falar de um jogo contra uma das melhores equipas que está no Mundial. Tem um dos melhores meio-campos do mundo, tem um dos melhores avançados da história do futebol. Teremos de jogar e sobretudo teremos de jogar como equipa. Se não formos coesos e unidos não temos hipóteses.»

Abordagem do Uzbequistão ao jogo

«Quando jogamos concentrados e compactos, podemos enfrentar qualquer seleção. Não vamos só defender. Temos as nossas armas para marcar e criar oportunidades. Mas, também sabemos que um erro a este nível pode ser fatal. Não temos nada a perder. É o nosso primeiro Mundial.»

«Facilidade» de CR7 para marcar golos

«Ele marca em qualquer situação, de livre, de contra ataque, até de cantos. Mas, Portugal não é só Ronaldo. Tem grandes jogadores, até no banco. É uma equipa que gosta de ter a bola, de controlar o jogo. Sabemos que quanto mais tempo passar, mais nervosos vão ficar e podemos jogar com isso.»