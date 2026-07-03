Mundial 2026
Há 30 min
Carlos Queiroz: «Colômbia? Não há equipas perfeitas»
Selecionador do Gana deixa elogios à Colômbia, mas também aponta falhas
AL
Selecionador do Gana deixa elogios à Colômbia, mas também aponta falhas
AL
Carlo Queiroz, selecionador do Gana, deixou elogios à Colômbia - adversária dos 16 avos de final -, embora reconheça falhas na seleção sul-americana. O encontro está marcado para este sábado, às 2h30.
Análise à Colômbia
«Não há equipas perfeitas e a Colômbia não é perfeita. É uma grande equipa, mas não é perfeita.»
Reencontro com a seleção sul-americana
«Desfrutei muito e foi uma honra.»
Colômbia de Néstor Lorenzo traz recordações…
«O desenvolvimento estratégico que nós implementámos na Copa América é muito semelhante ao que a Colômbia está a fazer aqui. Foi por isso que fiz esta comparação. Esses são os pormenores aos quais temos de prestar atenção para fazermos um bom jogo.»
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