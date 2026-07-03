Carlo Queiroz, selecionador do Gana, deixou elogios à Colômbia - adversária dos 16 avos de final -, embora reconheça falhas na seleção sul-americana. O encontro está marcado para este sábado, às 2h30. 

Análise à Colômbia

«Não há equipas perfeitas e a Colômbia não é perfeita. É uma grande equipa, mas não é perfeita.»

Reencontro com a seleção sul-americana

«Desfrutei muito e foi uma honra.»

Colômbia de Néstor Lorenzo traz recordações…

«O desenvolvimento estratégico que nós implementámos na Copa América é muito semelhante ao que a Colômbia está a fazer aqui. Foi por isso que fiz esta comparação. Esses são os pormenores aos quais temos de prestar atenção para fazermos um bom jogo.»

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