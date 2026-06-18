No rescaldo ao triunfo do Gana sobre o Panamá (1-0), na primeira jornada do Grupo L do Mundial 2026, Carlos Queiroz mostrou-se satisfeito pela postura dos seus pupilos. Em conferência de imprensa, o único selecionador português neste Mundial explicou que o Gana prefere conceder a iniciativa ofensiva ao adversário e ser paciente.

«Tivemos de sofrer, lutámos como guerreiros. Ganhámos com inteligência. Na primeira parte tivemos de sofrer perante uma grande equipa. Eles sabem jogar, sabem o que fazem. Sabíamos que iam controlar o jogo, mas a nossa estratégia passava por deixá-los assumir esse controlo e, passo a passo, esperar pelo momento certo para marcar.»

O único golo surgiu aos 90+5 minutos, por Caleb Yirenkyi, jovem médio referenciado pelo FC Porto.

«Conseguimos manter-nos organizados, fomos pacientes e aproveitámos a oportunidade quando ela surgiu», acrescentou Queiroz.

Ao cabo de uma jornada, o Gana lidera o Grupo L a par da Inglaterra, com três pontos. Segue-se o duelo com os britânicos, na terça-feira (21h). Já na madrugada de quarta-feira (meia-noite), Panamá e Croácia medem forças.