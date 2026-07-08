Poucas horas após ter eliminado os Estados Unidos do Mundial 2026, a Federação Belga de Futebol (RBFA) veio a público deixar claro que não vai desistir da revisão dos regulamentos da FIFA, na sequência da polémica com Balogun.

Através de um comunicado a RBFA refere que o futebol deve ser servido por uma «estrutura disciplinar e governamental» que defenda os princípios da segurança jurídica e do «jogo limpo». Além disso, assegura que, independentemente do resultado desportivo, vai sempre defender a aplicação desses princípios por parte da FIFA, apontando para os milhões de adeptos que os apoiam.

No fim do comunicado, o organismo que tutela o futebol belga agradece a presença dos adeptos neste Mundial e pede para que as atenções estejam no encontro dos «quartos» diante da Espanha.

Recorde-se que a FIFA recusou o pedido de revisão da suspensão por um ano do castigo ao avançado norte-americano, considerando-a «inadmissível».