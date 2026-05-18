Sidny Lopes Cabral (Benfica) e Jovane Cabral (Estrela da Amadora e ex-Sporting) estão na lista de convocados de Cabo Verde para o Mundial 2026.

A Federação Cabo-verdiana de Futebol anunciou esta segunda-feira os 26 convocados para o Campeonato do Mundo que se vai realizar entre Estados Unidos, Canadá e México.

Dos eleitos de Bubista, selecionador cabo-verdiano, constam diversos nomes de que atuam no futebol português.

Sidny Lopes Cabral (Benfica), Jovane Cabral (Estrela da Amadora), Telmo Arcanjo (Vitória de Guimarães) e Dailon Livramento (Casa Pia) jogam no primeiro escalão português.

Por outro lado, Vozinha (Chaves), Stopira (Torreense) e Yannick Semedo (Farense) representam a II Liga. na convocatória cabo-verdiana.

A principal ausência da lista dos «tubarões azuis» é Bruno Varela. O guardião com passagens por Benfica e V. Guimarães está fora das opções devido a lesão.

Cabo Verde tem estreia marcada no Mundial a 15 de junho, frente à Espanha, na primeira jornada do Grupo H que conta ainda com Uruguai e Arábia Saudita.

OS CONVOCADOS DE CABO VERDE PARA O MUNDIAL 2026

Guarda-redes: Vozinha, Marcos da Rosa e Carlos Santos;

Defesas: Steven Moreira, Wagner Pina, João Paulo Fernandes, Sidny Cabral, Logan Costa, Roberto Lopes, "Pico", Kelvin Pires, Ianique Tavares "Stopira”, Edilson Borges "Diney";

Médios: Jamiro Monteiro, Telmo Arcanjo, Yannick Semedo, Laros Duarte, Deroy Duarte e Kevin Pina;

Avançados: Rayan Mendes, Willy Semedo, Garry Rodrigues, Jovane Cabral Nuno da Costa, Dailon Livramento, Gilson Benchimol e Hélio Varela.