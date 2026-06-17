A noite de Cristiano Ronaldo terminou em branco e Portugal não foi além de um empate a um golo diante da RD Congo.

Após o encontro, Ngal'ayel Mukau foi questionado sobre o plano que a formação africana tinha para travar o capitão da Seleção Nacional e respondeu: nada de especial. Além de destacar a idade de CR7, referiu ainda que já não é «o mesmo» jogador.

«Para ser sincero, não preparámos muito (um plano para travar Ronaldo), porque sabemos que ele já não é o mesmo. Está um pouco mais velho, ainda que seja um dos maiores jogadores de sempre. Temos muito respeito por ele», confessa.

«Quando chegas a esta idade, já não é a mesma coisa. Não consegues fazer os mesmos esforços que fazias. De qualquer forma ainda tenho muito respeito por ele. É um dos maiores da história», acrescenta o internacional congolês.

Assista aqui às declarações: