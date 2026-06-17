«Cristiano Ronaldo já não é o mesmo, está um pouco mais velho...»
Ngal'ayel Mukau garante ter muito respeito pelo português, um dos «maiores» jogadores de sempre
Ngal'ayel Mukau garante ter muito respeito pelo português, um dos «maiores» jogadores de sempre
A noite de Cristiano Ronaldo terminou em branco e Portugal não foi além de um empate a um golo diante da RD Congo.
Após o encontro, Ngal'ayel Mukau foi questionado sobre o plano que a formação africana tinha para travar o capitão da Seleção Nacional e respondeu: nada de especial. Além de destacar a idade de CR7, referiu ainda que já não é «o mesmo» jogador.
«Para ser sincero, não preparámos muito (um plano para travar Ronaldo), porque sabemos que ele já não é o mesmo. Está um pouco mais velho, ainda que seja um dos maiores jogadores de sempre. Temos muito respeito por ele», confessa.
«Quando chegas a esta idade, já não é a mesma coisa. Não consegues fazer os mesmos esforços que fazias. De qualquer forma ainda tenho muito respeito por ele. É um dos maiores da história», acrescenta o internacional congolês.
Assista aqui às declarações: