Com o bis apontado na goleada por 5-0 de Portugal ao Uzbequistão, Cristiano Ronaldo chegou aos dez golos em fases finais de Campeonatos do Mundo.

O capitão da Seleção Nacional tornou-se no melhor marcador luso em Mundiais (descolou de Eusébio, que apontou oito em 1966, no único Campeonato do Mundo em que participou) e fez história ao ser o primeiro futebolista a faturar em seis edições da prova (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026).

Cristiano Ronaldo figura agora no top-10 dos goleadores da história em Mundiais, numa lista liderada por Lionel Messi, com 18, e que tem mais um jogador no ativo: Kylian Mbappé, que é perseguidor mais direto do argentino com 16 remates certeiros.

Veja na GALERIA ASSOCIADA o top-10 dos melhores marcadores em Mundiais