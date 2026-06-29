Toronto recebe, na noite de quinta para sexta-feira (00h00 de 3 de julho em Lisboa) o duelo dos 16 avos de final do Mundial 2026 entre Portugal e Croácia, o 11.º duelo da história do futebol entre as duas seleções e o segundo a eliminar em fases finais de grandes competições… dez anos depois daquele final épico no prolongamento, no Europeu 2016.

Nos dez jogos anteriores, houve sete vitórias para Portugal, dois empates e uma derrota. Seis desses jogos foram para competições oficiais e quatro foram encontros particulares… e a meia dúzia de jogos a contar para provas de seleções traz, parcialmente, boas memórias – e indicadores – para as cores portuguesas.

É que Portugal defrontou a Croácia na Liga das Nações 2024/2025 e no Europeu 2016, competições que acabou por vencer, a mais recente já com Roberto Martínez a selecionador e, há uma década, o Europeu com Fernando Santos.

Na fase de grupos da última Liga das Nações, Portugal venceu a Croácia em casa, por 2-1 (golos de Diogo Dalot e Ronaldo, além do autogolo do mesmo Dalot), empatando em solo croata a um golo (golo de João Félix, antes de Gvardiol fechar o resultado). Acabou a ganhar a competição, na final ante a Espanha, decidida no desempate por penáltis.

Em 2016, nos oitavos de final do Europeu, Portugal venceu a Croácia por 1-0 após prolongamento (a única de sete vitórias decidida além do tempo regulamentar), com um golo de Ricardo Quaresma. Depois… foi história feita até à final decidida por Éder, ante a França.

Mas os bons sinais não ficam por aí. Além destas duas vitórias e de um empate, os outros três jogos ante os croatas em provas oficiais, apesar de não terem dado título para Portugal, acabaram com vitórias. Foi assim no primeiro jogo de sempre entre ambos (3-0 na fase de grupos do Euro 1996) e nos dois duelos da fase de grupos da Liga das Nações 2020/21: 4-1 em casa e 3-2 fora.

Da história há ainda as vitórias de Portugal em dois particulares (2-0 em 2005 e 1-0 em 2013), o empate de 2018 e a derrota, a única lusa, por 2-1, em 2024, na preparação para o Europeu, no jogo do último de 14 golos de Diogo Jota pela seleção A de Portugal, que vai agora defrontar a Croácia exatamente um ano depois da morte do português.

Quem ganhou à Croácia nos últimos dois mundiais foi campeão

Além destes dados sobre a história entre Portugal e Croácia, há outro dado que pode ser bom prenúncio para Portugal: nos últimos dois Mundiais, quem derrotou os croatas sagrou-se campeão mundial.

Em 2018, na Rússia, a França foi a única seleção a derrotar os croatas, precisamente na final, por 4-2. Em 2022, no Qatar, a Argentina foi a única seleção a derrotar a Croácia, no caso nas meias-finais, por 3-0, antes de sagrar-se campeã na final disputada ante os franceses.

Porém, isto também pode ser um bom sinal... para a Inglaterra, que ao contrário de Portugal (que ainda vai tentar vencer os croatas), já venceu no duelo ante a seleção balcânica na primeira jornada da fase de grupos.