Portugal surge no lugar 29 no que diz respeito à média de idades das seleções participantes no Mundial 2026. Este “ranking” tem a Costa do Marfim como a convocatória mais jovem (25.35 anos), não muito distante da seleção mais velha – Panamá (30 anos).

O top-5 conta com Costa do Marfim, Equador, Bósnia, Marrocos e Tunísia, que por pouco descolou de Espanha. Se Portugal está no lugar 29 – igualado com Alemanha e Curaçau – os adversários no Grupo K (Uzbequistão, República Democrática do Congo e Colômbia) surgem ainda mais atrás.

No caso da Seleção Nacional, Cristiano Ronaldo é o jogador mais velho (41 anos), seguido por José Sá (33 anos), Nélson Semedo, João Cancelo e Rui Silva (32 anos), e ainda Bernardo Silva e Bruno Fernandes (31 anos). Em contraponto, o mais jovem é João Neves (21 anos).

A atual campeã em título – Argentina – é somente 40.ª colocada, com média de idades fixada em 28.62. No 41.º posto surge o Brasil (28.65).

A contar do fundo, o top-5 de seleções mais velhas é composto por Panamá, Irão, Colômbia, Cabo Verde e Qatar.

Consulte na galeria associada e conheça o ranking das 48 seleções que vão disputar o Mundial 2026.