De Los Angeles a Toronto: os imponentes estádios que ficaram de fora do Mundial 2026
Rose Bowl, palco da final do Mundial 1994, foi «riscado» pela FIFA
Rose Bowl, palco da final do Mundial 1994, foi «riscado» pela FIFA
Os Estados Unidos estão repletos de estádios vistosos, ora pela dimensão, ora pela conceção da cobertura. A pensar nas dimensões dos campos, na requalificação de algumas infraestruturas, ou até na proximidade de aeroportos e hotéis, a FIFA excluiu alguns palcos míticos do Mundial 2026. É o caso do Rose Bowl, icónico pela enchente na final do Mundial 1994, vencida pelo Brasil contra a Itália, nos penáltis.
Além disso, este estádio – em Los Angeles – detém o recorde de jogo com mais adeptos na MLS. Em julho de 2023, mais de 82 mil pessoas assistiram ao duelo entre LA Galaxy e Los Angeles FC.
Cidades como Chicago, Minneapolis e Montreal dispensaram a presença do Mundial 2026 face ao pesado investimento necessário na requalificação de infraestruturas, a começar pelos estádios.
Na lista apresentada na galeria associada surge também o Michigan Stadium, que em agosto de 2014 recebeu mais de 109 mil adeptos para um particular entre Manchester United e Real Madrid (3-1).
Para lá dos EUA, também o Canadá foi contemplado nesta lista, uma vez que o Rogers Centre – em Toronto, com cobertura opcional e ajustável – e o Estádio Olímpico (Montreal) são impossíveis de ignorar.