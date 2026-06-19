Os Estados Unidos estão repletos de estádios vistosos, ora pela dimensão, ora pela conceção da cobertura. A pensar nas dimensões dos campos, na requalificação de algumas infraestruturas, ou até na proximidade de aeroportos e hotéis, a FIFA excluiu alguns palcos míticos do Mundial 2026. É o caso do Rose Bowl, icónico pela enchente na final do Mundial 1994, vencida pelo Brasil contra a Itália, nos penáltis.

Além disso, este estádio – em Los Angeles – detém o recorde de jogo com mais adeptos na MLS. Em julho de 2023, mais de 82 mil pessoas assistiram ao duelo entre LA Galaxy e Los Angeles FC.

Cidades como Chicago, Minneapolis e Montreal dispensaram a presença do Mundial 2026 face ao pesado investimento necessário na requalificação de infraestruturas, a começar pelos estádios.

Na lista apresentada na galeria associada surge também o Michigan Stadium, que em agosto de 2014 recebeu mais de 109 mil adeptos para um particular entre Manchester United e Real Madrid (3-1).

Para lá dos EUA, também o Canadá foi contemplado nesta lista, uma vez que o Rogers Centre – em Toronto, com cobertura opcional e ajustável – e o Estádio Olímpico (Montreal) são impossíveis de ignorar.

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