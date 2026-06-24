Depois da exibição apagada na estreia no Mundial frente à RD Congo, Cristiano Ronaldo foi eleito o homem do jogo frente ao Uzbequistão.

CR7 esteve mais interventivo até com bola (36 toques face a apenas 25 no duelo com a seleção africana) e terminou os 90 minutos com sete remates, cinco dos quais enquadrados. Desses, dois terminaram no fundo da baliza uzbeque e noutras três ocasiões esteve perto de somar mais um golo.

A subida de rendimento - teve 8,6 pontos para a SofaScore (no primeiro jogo ficou-se pelos 6.1) - do avançado foi acompanhada pelo crescimento de outros jogadores que se exibiram de forma discreta no primeiro jogo da fase de grupos.

Substituído aos 72 minutos frente ao Congo com uma avaliação de 6.5 para o parceiro estatístico do Maisfutebol, Nuno Mendes foi agora o jogador com a nota mais elevada em campo: 8.9. «Mais um grande jogo do lateral, o que não é propriamente novidade. É mais do mesmo, no fundo. Fez um belo golo de livre, fez um passe perfeito que Ronaldo quase finalizou em golo, ganhou todas as disputas defensivas e ainda surgiu a apoiar ao ataque», escreveu Sérgio Pereira, enviado-especial do Maisfutebol ao Mundial, nos destaques do jogo.

Autor do 2-0, nascido da cobrança exímia de um livre direto, o lateral-esquerdo do PSG foi muito solicitado naquele corredor: acumulou três passes-chave, uma grande oportunidade criada e terminou o jogo com o impressionante registo de 98 ações com bola.

Também aquém das expectativas no jogo anterior, Bruno Fernandes foi, a par de Ronaldo e Nuno Mendes, um dos três jogadores com a nota mais elevada em campo: 8.7.

O médio do Manchester United criou duas grandes oportunidades e assistiu Cristiano Ronaldo para o segundo golo do avançado. Importante também no 5-0, na criação do desequilíbrio que lançou Nélson Semedo, ainda obrigou o guardião uzbeque a uma defesa atenta e teve uma percentagem de acerto de passe de 85 por cento, 81 no meio-campo ofensivo.