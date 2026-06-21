Ao marcar neste domingo na vitória da Espanha sobre a Arábia Saudita (4-0), Lamine Yamal ultrapassou Lionel Messi e tornou-se no oitavo jogador mais novo a marcar em Mundiais. O extremo espanhol estreou-se com 18 anos e 343 dias, menos 14 dias do que Messi. O astro argentino estreou-se a marcar na prova contra a Sérvia, em junho de 2006.

Na liderança prevalece Pelé, que se estreou a marcar em Mundiais a 19 de junho de 1958, frente aos País de Gales. O lendário brasileiro tinha 17 anos e 239 dias.

O pódio fica completo com o defesa mexicano Manuel Rosas, que marcou em 1930, e com Gavi, médio espanhol que faturou em novembro de 2022.

De notar que o Mundial 2026 já acrescentou ao top-10 outro jogador além de Yamal. No quarto lugar surge Ibrahim Mbaye, avançado senegalês que marcou à França.

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No caso de Portugal, o mais jovem a marcar em Mundiais foi Cristiano Ronaldo, em 2006, com 21 anos e 132 dias.

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