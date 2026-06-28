Zeno Debast não aponta uma data certa para regressar aos relvados, mas garante que está tudo a correr «como planeado» na recuperação de uma lesão muscular na zona do fémur da perna esquerda.

Em declarações na conferência de imprensa da Bélgica deste domingo, o central do Sporting não sabe se vai poder ser opção para o jogo com o Senegal, nos 16 avos do Mundial 2026, mas mostra-se grato por ter a oportunidade de estar ao serviço do seu país na competição.

«Enquanto jogador, não é fácil ver os meus colegas a treinar e jogar sem eu poder participar. Sou grato por estar aqui e poder trabalhar com o foco no meu regresso. O último exame de ressonância magnética que fiz deu resultado positivo e tudo está a correr como planeado. Sinto-me bem. Hoje já treinei parcialmente com o grupo», começa por referir.

«Vamos ver como me sinto e se poderei jogar contra o Senegal. Se fosse por mim estaria em campo já amanhã. Venho de uma época com algumas lesões, mas não posso definir uma data de regresso. Não posso colocar essa pressão em mim. Quero estar a 100 por cento. É a única forma de ajudar a equipa», acrescenta.