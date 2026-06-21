O futebolista norueguês Leo Ostigard viveu o momento mais especial da sua vida, ao assistir ao nascimento do filho, que teve com Aurora Eidmann, por videochamada, no centro de treinos da Noruega, na Carolina do Norte.

Num vídeo publicado nas redes sociais da seleção norueguesa, o defesa-central do Génova mostrou-se bastante emocionado: «Estou completamente exausto. Mas foi fantástico, de verdade. Ela fez um trabalho incrível. Eu não consegui dizer muita coisa. Tudo o que eu podia fazer era encorajá-la e ajudá-la a fazer o que precisava ser feito.»

«Estou muito orgulhoso. É difícil de acreditar. Quando o vi pela primeira vez, desabei em lágrimas. É a coisa mais linda que já vivi, sem dúvida», afirmou o jogador de 26 anos.

Ostigard, autor de um dos golos da vitória ante o Iraque na primeira jornada, por 4-1, foi muito acarinhado e parabenizado pelos colegas de equipa, ao som do clássico «Daddy Cool», da banda Boney M.

Aurora, esposa do internacional norueguês, publicou uma fotografia do filho, na sua conta pessoal de Instagram, com a legenda: «O melhor presente está à tua espera, pai. Estamos a torcer por ti, querido.»

De recordar que os belgas Jérémy Doku e Brandon Mechele também são pais no decorrer do Mundial de 2026.

A Noruega partilha a liderança do Grupo I com a França, ambas com três pontos. No próximo jogo, os vikings defrontam o Senegal (terça-feira, dia 23, 01h00).