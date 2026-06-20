O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos publicou uma fotografia, nas redes sociais, com uma montagem da seleção em frente ao muro existente na fronteira com o México e com a frase «Built the wall», em português «contruíram o muro».

A publicação já se tornou viral e está a gerar uma onda de críticas. «A maior parte dos jogadores dos Estados Unidos vem de famílias emigrantes», lê-se num dos comentários.

TOTAL DOMINATION.



Nothing is getting past Team USA🇺🇸🦅 pic.twitter.com/ekYMfw1N4V — Homeland Security (@DHSgov) June 19, 2026

Dos 26 convocados pelo técnico Mauricio Pochettino, que é argentino, 15 jogadores têm dupla nacionalidade.

Os Estados Unidos já garantiram a qualificação para a próxima fase do Mundial de 2026, após a vitória frente à Austrália (2-0), esta sexta-feira.