Departamento de Segurança dos EUA faz publicação sobre seleção e leva com respostas... inconvenientes
Departamento fez uma alusão entre a campanha da seleção norte-americana no Mundial e o muro fronteiriço com o México. Mais de metade dos jogadores dos Estados Unidos presentes no Mundial têm dupla nacionalidade
Departamento fez uma alusão entre a campanha da seleção norte-americana no Mundial e o muro fronteiriço com o México. Mais de metade dos jogadores dos Estados Unidos presentes no Mundial têm dupla nacionalidade
O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos publicou uma fotografia, nas redes sociais, com uma montagem da seleção em frente ao muro existente na fronteira com o México e com a frase «Built the wall», em português «contruíram o muro».
A publicação já se tornou viral e está a gerar uma onda de críticas. «A maior parte dos jogadores dos Estados Unidos vem de famílias emigrantes», lê-se num dos comentários.
TOTAL DOMINATION.— Homeland Security (@DHSgov) June 19, 2026
Nothing is getting past Team USA🇺🇸🦅 pic.twitter.com/ekYMfw1N4V
Dos 26 convocados pelo técnico Mauricio Pochettino, que é argentino, 15 jogadores têm dupla nacionalidade.
Os Estados Unidos já garantiram a qualificação para a próxima fase do Mundial de 2026, após a vitória frente à Austrália (2-0), esta sexta-feira.