França não teve problemas para levar a melhor sobre o Iraque, no encontro desta segunda-feira, mas não teve vida fácil na luta contra a meteorologia.

Isto porque o jogo chegou a estar interrompido durante duas horas, devido a uma tempestade que afetou a zona de Filadélfia. Após o encontro, Didier Deschamps (selecionador de França) brincou com a situação e referiu que o que podiam fazer era simplesmente «esperar».

«O que fiz durante a interrupção? Jogámos às cartas. Não, agora mais a sério, esperámos. Tínhamos intervalos de tempo que eram constantemente adiados. Deixei de informar os jogadores porque as informações mudavam a cada 30 minutos. O importante para mim era garantir pelo menos 20 minutos de aquecimento antes do reinício do jogo», explica.

«Não me incomodou. Estávamos relaxados e eu estive a brincar com os jogadores. É uma questão de segurança, não culpo ninguém. Quando há risco, adaptamo-nos às leis locais e respeito isso. São circunstâncias incomuns», acrescenta.

Recorde-se que a França derrotou o Iraque por 3-0, graças ao «bis» de Kylian Mbappé e o golo de Dembélé.