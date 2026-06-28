Mundial 2026
Há 28 min
Diogo Costa: «Derrota? Estamos no Mundial, está tudo em aberto...»
Guardião português faz o rescaldo do empate sem golos diante da Colômbia
DIM
Guardião português faz o rescaldo do empate sem golos diante da Colômbia
DIM
Diogo Costa, em declarações na flash interview da RTP, após o nulo entre Colômbia e Portugal, na última jornada do Grupo K:
Prémio de «MVP» do encontro
«Preferia ter trocado por uma vitória. Não me importava de ter sofrido um golo, mas que tivéssemos marcado dois. Estamos no Mundial, está tudo em aberto, é preparar bem o próximo jogo e ver o que falta afinar para trazer a vitória.»
Fim da «primeira fase» do Mundial
«Devemos pensar jogo a jogo, é o mais importante. Acabou a primeira fase do Mundial, agora vem uma nova fase e temos de nos adaptar rapidamente.»
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