Diogo Costa, em declarações na flash interview da RTP, após o nulo entre Colômbia e Portugal, na última jornada do Grupo K:

Prémio de «MVP» do encontro

«Preferia ter trocado por uma vitória. Não me importava de ter sofrido um golo, mas que tivéssemos marcado dois. Estamos no Mundial, está tudo em aberto, é preparar bem o próximo jogo e ver o que falta afinar para trazer a vitória.»

Fim da «primeira fase» do Mundial

«Devemos pensar jogo a jogo, é o mais importante. Acabou a primeira fase do Mundial, agora vem uma nova fase e temos de nos adaptar rapidamente.»