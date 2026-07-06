Diogo Costa: «Faltou-nos uma pontinha de sorte, mas demos o nosso melhor»
Guardião da Seleção Nacional mostra-se «triste» pela eliminação do Mundial 2026
Guardião da Seleção Nacional mostra-se «triste» pela eliminação do Mundial 2026
Diogo Costa, em declarações na flash interview da RTP, após a derrota de Portugal por 1-0 frente à Espanha, nos «oitavos» do Mundial 2026:
Golo de Merino na compensação
«Sempre acreditei que poderia ajudar mais uma vez. Não consegui ajudar dessa vez. Faltou-nos uma pontinha de sorte, uma bola à barra e outra perto da baliza. A atitude foi positiva, demos o nosso melhor em termos de exigência e trabalho mental. Demos o nosso melhor. Faltou-nos uma pontinha de sorte.»
Trocava os prémios de melhor em campo pela vitória?
«O mais importante é sempre ganhar coletivamente. Preciso dos meus companheiros em campo para ganhar. Trocava uma exibição pela vitória. Ganhar é o mais importante. Estamos muito tristes. Trabalhamos para ganhar sempre. Queremos sempre ganhar e fazemos tudo para ganhar. Quando não é possível, dói. Dói muito pelo nosso país.»»
Esta geração podia ter sido Campeã do Mundo?
«Claro que sim. Tínhamos qualidade para isso. Por uma ou outra razão não conseguimos. Demos o nosos melhor para, todos juntos, mostrar o melhor ao país. Queríamos muito dedicar este Mundial a duas pessoas muito especiais para nós. Estamos muito tristes por isso.»