Diogo Costa, em declarações na flash interview da RTP, após a derrota de Portugal por 1-0 frente à Espanha, nos «oitavos» do Mundial 2026:

Golo de Merino na compensação

«Sempre acreditei que poderia ajudar mais uma vez. Não consegui ajudar dessa vez. Faltou-nos uma pontinha de sorte, uma bola à barra e outra perto da baliza. A atitude foi positiva, demos o nosso melhor em termos de exigência e trabalho mental. Demos o nosso melhor. Faltou-nos uma pontinha de sorte.»

Trocava os prémios de melhor em campo pela vitória?

«O mais importante é sempre ganhar coletivamente. Preciso dos meus companheiros em campo para ganhar. Trocava uma exibição pela vitória. Ganhar é o mais importante. Estamos muito tristes. Trabalhamos para ganhar sempre. Queremos sempre ganhar e fazemos tudo para ganhar. Quando não é possível, dói. Dói muito pelo nosso país.»»

Esta geração podia ter sido Campeã do Mundo?

«Claro que sim. Tínhamos qualidade para isso. Por uma ou outra razão não conseguimos. Demos o nosos melhor para, todos juntos, mostrar o melhor ao país. Queríamos muito dedicar este Mundial a duas pessoas muito especiais para nós. Estamos muito tristes por isso.»