O futebolista Jérémy Doku está de regresso a Renton, Washington, onde a seleção belga se instalou para o Mundial 2026, depois de ausentar-se por dois dias para ir a Londres acompanhar a mulher no nascimento do seu primeiro filho.

O avançado do Manchester City falhou o jogo da Bélgica frente ao Irão (0-0), segundo a Bélgica, devido a «doença», no caso uma infeção respiratória, mas recebeu autorização para viajar.

«De volta à concentração depois da assistência mais importante da sua vida», lê-se no vídeo publicado pela seleção belga de futebol, nas suas redes sociais oficiais.

O jogador de 24 anos recorreu à sua conta de Instagram para agradecer o apoio recebido. «Obrigado a todos pelo amor e amáveis mensagens que recebi ao longo destes dias. Shireen (ndr: mulher de Doku) e Praise (filho) estão bem e o meu coração está cheio de gratidão. Dar as boas-vindas ao meu filho ao mundo é uma das maiores bênçãos que Deus me deu. Agradeço à equipa pelo apoio, agora é hora de voltar ao futebol e representar o meu país no maior palco», referiu.

A Bélgica tem dois pontos após duas jornadas, encontrando-se na terceira posição do Grupo G. No próximo e último encontro da fase de grupos, os belgas medem forças com a Nova Zelândia, na sexta-feira (já sábado em Portugal, às 04h00 portuguesas de dia 27).