Elye Wahi autorizado a entrar no Canadá após acusação de manipulação de resultados
Internacional costa-marfinense pode ser opção para a Costa do Marfim no segundo jogo do Grupo E no Mundial 2026
Internacional costa-marfinense pode ser opção para a Costa do Marfim no segundo jogo do Grupo E no Mundial 2026
Elye Wahi recebeu a autorização para entrar no Canadá e assim representar a Costa do Marfim no confronto com o Canadá, a contar para a segunda jornada da fase de grupos do Mundial 2026.
O avançado do Nice tinha sido impedido de pisar o solo canadiano, devido a uma acusação de manipulação de resultados desportivos, mas a decisão acabou por ser revertida. Em comunicado, a Federação Costa-Marfinense de Futebol (FIF) mostra-se feliz pelo desfecho da situação. «A FIF mostra-se feliz com este desfecho e agradece a todas as partes que contribuíram para tratar deste dossiê», pode ler-se.
Recorde-se que Elye Wahi já tinha sido detido a 29 de maio para interrogatório e libertado após prestar esclarecimentos à polícia. O alerta chegou através de parceiros que monitorizam os mercados de apostas desportivas.
A Costa do Marfim disputa a liderança do Grupo E, no sábado, em Toronto (Canadá), frente à Alemanha.
Leia aqui o comunicado na íntegra:
🚨 COMMUNIQUÉ 🚨— Équipe Nationale de Football Cote d’Ivoire 🇨🇮🐘 (@equipenatciv) June 18, 2026
Mise à jour concernant Elye Wahi
La Fédération Ivoirienne de Football (FIF) informe que la situation administrative d’Elye Wahi a évolué favorablement.
Les autorisations nécessaires à son entrée sur le territoire canadien ont désormais été obtenues.
Par… https://t.co/Xd5MqImtzE