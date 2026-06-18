Elye Wahi recebeu a autorização para entrar no Canadá e assim representar a Costa do Marfim no confronto com o Canadá, a contar para a segunda jornada da fase de grupos do Mundial 2026.

O avançado do Nice tinha sido impedido de pisar o solo canadiano, devido a uma acusação de manipulação de resultados desportivos, mas a decisão acabou por ser revertida. Em comunicado, a Federação Costa-Marfinense de Futebol (FIF) mostra-se feliz pelo desfecho da situação. «A FIF mostra-se feliz com este desfecho e agradece a todas as partes que contribuíram para tratar deste dossiê», pode ler-se.

Recorde-se que Elye Wahi já tinha sido detido a 29 de maio para interrogatório e libertado após prestar esclarecimentos à polícia. O alerta chegou através de parceiros que monitorizam os mercados de apostas desportivas.

A Costa do Marfim disputa a liderança do Grupo E, no sábado, em Toronto (Canadá), frente à Alemanha.

Leia aqui o comunicado na íntegra: