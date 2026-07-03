«Era especial ganhar pelo pai do Ricardo Carvalho, pelo Jota e pelo André»
As primeiras palavras de Roberto Martínez, ainda no relvado, após a vitória ante a Croácia
As primeiras palavras de Roberto Martínez, ainda no relvado, após a vitória ante a Croácia
Declarações do selecionador de Portugal, Roberto Martínez, na «flash-interview», no relvado, em Toronto, após a vitória por 2-1 ante a Croácia, nos 16 avos de final do Mundial 2026:
Qual era a mensagem para este jogo que Portugal acaba por vencer:
«A mensagem era que os três jogos [ndr: da fase de grupos] foram exigentes, mas o Mundial começava hoje e o foco era jogar com intensidade, com orgulho, com o coração e representar a camisola de Portugal. Fizemos isso e, depois, personalidade: sofrer golo, mas continuar, é uma equipa especial e era especial ganhar pelo pai do Ricardo Carvalho, pelo Diogo Jota e pelo André, bem como pelos portugueses.»
O que sente:
«Satisfação, orgulho, já começar a recuperar, porque agora o próximo jogo é já em breve [ndr: ante Espanha, na segunda-feira, às 20h00].»