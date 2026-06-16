Mundial 2026
Há 47 min
ERC obriga LiveModeTV a registo enquanto «orgão de comunicação social»
Plataforma online transmite um total de 34 jogos do Mundial 2026
DIM
Plataforma online transmite um total de 34 jogos do Mundial 2026
DIM
A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) divulgou, esta terça-feira, que a LiveModeTV está sujeita a um registo obrigatório enquanto órgão de comunicação social.
Através de um comunicado, a ERC refere que a decisão surge após verificar que a plataforma online apresenta «características próprias de um serviço de comunicação social organizado editorialmente, incluindo identidade visual e editorial própria.»
«A difusão regular de conteúdos audiovisuais e a transmissão em direto de eventos de interesse público, com destaque para o Mundial de Futebol de 2026, reforçam este enquadramento legal», pode ler-se.
Recorde-se que a LiveModeTV transmite 34 jogos do Campeonato do Mundo, que decorre nos Estados Unidos, Canadá e México.
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