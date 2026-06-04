Pablo Rosario foi totalista na goleada sofrida pela República Dominicana na visita ao Panamá (4-2). Os golos dos anfitriões foram apontados pelo avançado Tomás Rodríguez (16 minutos), pelo médio Griffith (44 minutos) e pelos avançados Waterman e Kadir Barria, aos 57 e 89m, respetivamente.

Pelo meio, os avançados Mariano Díaz e Erick Japa reduziram, faturando aos 47 e 67m, respetivamente.

No caminho para o Mundial 2026, o Panamá viaja para os Estados Unidos e vai realizar um particular com a Bósnia no sábado (20h). Esta seleção está integrada no Grupo L, na companhia de Inglaterra, Croácia e Gana.

Na primeira jornada, a 18 de junho (meia-noite), o Panamá defronta o Gana de Carlos Queiroz em Toronto (Canadá).

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