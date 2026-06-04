Mundial 2026
Há 1h e 16min
FC Porto: Rosario e República Dominicana perdem no Panamá
Médio dos dragões foi totalista
SS
Médio dos dragões foi totalista
SS
Pablo Rosario foi totalista na goleada sofrida pela República Dominicana na visita ao Panamá (4-2). Os golos dos anfitriões foram apontados pelo avançado Tomás Rodríguez (16 minutos), pelo médio Griffith (44 minutos) e pelos avançados Waterman e Kadir Barria, aos 57 e 89m, respetivamente.
Pelo meio, os avançados Mariano Díaz e Erick Japa reduziram, faturando aos 47 e 67m, respetivamente.
No caminho para o Mundial 2026, o Panamá viaja para os Estados Unidos e vai realizar um particular com a Bósnia no sábado (20h). Esta seleção está integrada no Grupo L, na companhia de Inglaterra, Croácia e Gana.
Na primeira jornada, a 18 de junho (meia-noite), o Panamá defronta o Gana de Carlos Queiroz em Toronto (Canadá).
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