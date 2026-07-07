FIFA revela nova bola para a reta final do Mundial 2026
«Trionda Final» será utilizada a partir das «meias»
«Trionda Final» será utilizada a partir das «meias»
A FIFA e a Adidas anunciaram o lançamento da «Trionda Final», a bola oficial que será utilizada exclusivamente nas últimas quatro partidas da competição: as duas semifinais, o jogo de terceiro lugar e a grande final.
A nova bola deixa de lado os tons vibrantes de vermelho, verde e azul - que homenageavam os três países anfitriões - e adota o dourado, preto e branco, cores que remetem para o troféu do Mundial.
Na bola passam a estar gravados os nomes das 16 cidades que sediaram a competição. Dallas, Atlanta, Miami e Nova York (Nova Jérsia) estão em destaque por sediarem os últimos quatro jogos. As restantes 12 cidades que acolheram o torneio aparecem integradas em elementos gráficos triangulares.
«A icónica Trionda trouxe muita alegria cada vez que fez balançar as redes neste Mundial da FIFA e representa perfeitamente a união e a paixão dos países anfitriões do torneio: Canadá, México e Estados Unidos», pode ler-se em declarações do presidente da FIFA Gianni Infantino, publicadas no site do organismo.
«Nos últimos quatro jogos do torneio, a Trionda Final estará nos pés dos melhores jogadores do mundo. A cada toque, drible, passe, cruzamento, defesa, remate e golo, as 16 cidades que ajudaram a FIFA a organizar a 23.ª edição do torneio — que bateu todos os recordes — ficarão ainda mais gravadas na história do Mundial», concluiu Infantino.
A bola mantém a tecnologia Connected Ball do modelo Trionda original, que recolhe dados em tempo real sobre várias métricas que permite auxiliar as decisões da equipa de arbitragem.
The adidas Trionda match ball that will be used for the World Cup final on July 19 has been unveiled ✨ pic.twitter.com/KArz5rQhOH— B/R Football (@brfootball) July 6, 2026