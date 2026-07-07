A FIFA e a Adidas anunciaram o lançamento da «Trionda Final», a bola oficial que será utilizada exclusivamente nas últimas quatro partidas da competição: as duas semifinais, o jogo de terceiro lugar e a grande final.

A nova bola deixa de lado os tons vibrantes de vermelho, verde e azul - que homenageavam os três países anfitriões - e adota o dourado, preto e branco, cores que remetem para o troféu do Mundial.

Na bola passam a estar gravados os nomes das 16 cidades que sediaram a competição. Dallas, Atlanta, Miami e Nova York (Nova Jérsia) estão em destaque por sediarem os últimos quatro jogos. As restantes 12 cidades que acolheram o torneio aparecem integradas em elementos gráficos triangulares.

«A icónica Trionda trouxe muita alegria cada vez que fez balançar as redes neste Mundial da FIFA e representa perfeitamente a união e a paixão dos países anfitriões do torneio: Canadá, México e Estados Unidos», pode ler-se em declarações do presidente da FIFA Gianni Infantino, publicadas no site do organismo.

«Nos últimos quatro jogos do torneio, a Trionda Final estará nos pés dos melhores jogadores do mundo. A cada toque, drible, passe, cruzamento, defesa, remate e golo, as 16 cidades que ajudaram a FIFA a organizar a 23.ª edição do torneio — que bateu todos os recordes — ficarão ainda mais gravadas na história do Mundial», concluiu Infantino.

A bola mantém a tecnologia Connected Ball do modelo Trionda original, que recolhe dados em tempo real sobre várias métricas que permite auxiliar as decisões da equipa de arbitragem.