Mundial 2026
Há 41 min
Goleada e hat-trick do «robozão»: Sp. Braga aposta forte na Seleção Nacional
Portugal e Uzbequistão medem forças esta terça-feira, no encontro da segunda jornada do Mundial 2026
DIM
Portugal e Uzbequistão medem forças esta terça-feira, no encontro da segunda jornada do Mundial 2026
DIM
A poucas horas do jogo entre Portugal e Uzbequistão, aceitam-se apostas para o resultado de um jogo muito importante para as contas da Seleção Nacional neste Mundial 2026.
Ora, nesse mesmo espírito, o plantel do Sp. Braga foi desafiado a tentar antever o cenário mais provável e todos são unânimes: Portugal vai vencer o Uzbequistão.
Ricardo Horta aposta numa goleada (4-0) e esse sentimento é partilhado por alguns elementos do plantel, como Pau Víctor e Leonardo Lelo, assim como a crença em Cristiano Ronaldo. Há quem diga que marca um golo, há quem fale num «bis», mas Vítor Carvalho vai mais além e aponta para um hat-trick do «robozão».
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