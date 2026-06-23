A poucas horas do jogo entre Portugal e Uzbequistão, aceitam-se apostas para o resultado de um jogo muito importante para as contas da Seleção Nacional neste Mundial 2026.

Ora, nesse mesmo espírito, o plantel do Sp. Braga foi desafiado a tentar antever o cenário mais provável e todos são unânimes: Portugal vai vencer o Uzbequistão. 

Ricardo Horta aposta numa goleada (4-0) e esse sentimento é partilhado por alguns elementos do plantel, como Pau Víctor e Leonardo Lelo, assim como a crença em Cristiano Ronaldo. Há quem diga que marca um golo, há quem fale num «bis», mas Vítor Carvalho vai mais além e aponta para um hat-trick do «robozão».

Assista aqui ao momento: 

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