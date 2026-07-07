A Bélgica apurou-se para os quartos de final do Mundial 2026, mas nem tudo é bom: o médio internacional belga Amadou Onana saiu lesionado e as suspeitas de lesão grave confirmam-se. O jogador do Aston Villa sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, segundo avança o The Athletic, na manhã desta terça-feira.

Onana, de 24 anos, foi substituído aos 21 minutos da vitória por 4-1 ante os Estados Unidos, na noite de segunda-feira, numa altura em que os belgas venciam por 1-0. O lance que deixou Onana lesionado aconteceu numa disputa de bola com Pulisic.

Já com Onana lesionado, o compatriota Romelu Lukaku festejou o 4-1 final, em tempo de compensação, mostrando a camisola com o número 24 de Onana.

Ainda de acordo com o The Athletic, o Aston Villa vai reavaliar a necessidade (ou não) de ir ao mercado de transferências, depois da lesão de Onana, que foi titular em dois jogos do Mundial, suplente utilizado noutros dois e suplente não utilizado num. Isto porque o cariz da lesão obrigará Onana a uma paragem prolongada e a falhar grande parte da época 2026/27.

Onana chegou ao Aston Villa em 2024, oriundo do Everton. Em duas épocas, fez 72 jogos oficiais e sete golos pelo clube, ajudando à conquista da Liga Europa.

A Bélgica defronta a Espanha nos quartos de final do Mundial 2026, num jogo agendado para as 20 horas da próxima sexta-feira.