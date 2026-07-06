O ministro dos negócios estrangeiros da Bélgica, Maxime Prévot, considerou «incompreensível» a decisão de a FIFA suspender o cartão vermelho exibido ao norte-americano Balogun.

«Se um telefonema de Donald Trump for realmente a razão desta decisão incompreensível, seria um flagrante desrespeito pelas regras mais básicas do futebol e do desporto», lê-se em comunicado.

Na mesma linha, a federação belga (RBFA) também se pronunciou via comunicado nesta segunda-feira.

«A RBFA enviou uma carta à FIFA solicitando uma cópia da decisão, uma explicação do processo e expondo a sua posição. (…) Nenhuma informação foi fornecida pela FIFA. Enquanto a RBFA procurava esclarecimentos, a FIFA criou um recurso e garantiu imediatamente que este seria declarado inadmissível.»

«Até ao momento, a RBFA não recebeu qualquer explicação da FIFA e está profundamente entristecida», lê-se.

Os Estados Unidos medem forças com a Bélgica na madrugada desta terça-feira (01h) em Seattle. O vencedor da eliminatória defronta Portugal ou Espanha nos “quartos”.