Há um novo cântico que está a conquistar os portugueses: «Só me apetece cantar»
Grupo de amigos adaptou uma nova letra à popular «Canção do engate» de António Variações e está a ser um sucesso nas redes sociais
Grupo de amigos adaptou uma nova letra à popular «Canção do engate» de António Variações e está a ser um sucesso nas redes sociais
Há um novo cântico de apoio à Seleção Nacional que começa a entrar na cabeça dos portugueses, criado por um grupo de amigos, autodenominado «os homens do barco», que adaptou uma nova letra à popular «Canção do engate», de António Variações como, aliás, o Sporting já tinha feito, na última temporada, com o «meu amor é verde e branco».
O cântico chama-se «Vem Mundial, a taça é nossa» e a CNN Portugal cruzou-se com os autores, esta quarta-feira, no Terreiro de Paço.
Clique no «play» no vídeo abaixo e acompanhe com a improvisada letra que deixamos aqui:
«Vem Mundial, a Taça é nossa,
a Taça é nossa, de Portugal.
Diogo Costa na baliza,
Rúben Dias a central.
Nuno Mendes faz a linha,
defensores de Portugal,
vão trazer o Mundial.
Vitinha e João Neves,
no meio-campo a brilhar,
Bruno passa pó Ronaldo,
Só me apetece cantar
Só me apetece cantar.
E o Cris está à espera,
de se tornar um campeão,
é a última jornada,
pelo Jota e pelo irmão,
é agora o tudo ou nada».