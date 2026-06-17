Há um novo cântico de apoio à Seleção Nacional que começa a entrar na cabeça dos portugueses, criado por um grupo de amigos, autodenominado «os homens do barco», que adaptou uma nova letra à popular «Canção do engate», de António Variações como, aliás, o Sporting já tinha feito, na última temporada, com o «meu amor é verde e branco».

O cântico chama-se «Vem Mundial, a taça é nossa» e a CNN Portugal cruzou-se com os autores, esta quarta-feira, no Terreiro de Paço.

Clique no «play» no vídeo abaixo e acompanhe com a improvisada letra que deixamos aqui:

«Vem Mundial, a Taça é nossa,

a Taça é nossa, de Portugal.

Diogo Costa na baliza,

Rúben Dias a central.

Nuno Mendes faz a linha,

defensores de Portugal,

vão trazer o Mundial.

Vitinha e João Neves,

no meio-campo a brilhar,

Bruno passa pó Ronaldo,

Só me apetece cantar

Só me apetece cantar.

E o Cris está à espera,

de se tornar um campeão,

é a última jornada,

pelo Jota e pelo irmão,

é agora o tudo ou nada».