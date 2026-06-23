Erling Haaland voltou a brilhar com a camisola da Noruega, ao apontar dois dos três golos na vitória sobre o Senegal, na segunda jornada da fase de grupos do Mundial 2026.

Após o encontro, não faltaram elogios para a performance do avançado do Manchester City, que ao todo já soma 59 golos em 52 jogos pela formação nórdica. Stale Solbakken, selecionador da Noruega, não poupou nos elogios ao seu jogador, garantindo que o «melhor» não joga pela França ou pela Argentina.

«É o melhor. Não joga pela França, nem pela Argentina. Joga pela Noruega e já soma quatro golos, em dois jogos. Poderia ter marcado mais, pois até falhou uma ocasião claríssima», afirma.

O próprio Haaland veio a público mostrar-se feliz pelo que está a conseguir fazer ao serviço da Noruega na prova, já com quatro golos em dois jogos.

«Estou a gostar muito disto. Tenho adorado jogar pela Noruega desde a minha estreia e isso é visível. Foi outra vez especial. Foi mais uma magnífica noite e estou super orgulhoso», confessa.