Harry Kane brilhou na vitória inglesa por 2-1 frente à RD Congo. O avançado de 32 anos apontou um «bis» e carimbou a passagem de Inglaterra aos oitavos de final do Mundial 2026, ultrapassando Pelé na lista de melhores marcadores em Campeonatos do Mundo.

Desta feita, Kane chegou aos 13 remates certeiros em Mundiais (2018, 2022 e 2026) e igualou Just Fontaine no sexto lugar do ranking dos maiores goleadores. Lionel Messi lidera a lista com 19 golos em seis edições.

Em 2018, no primeiro Mundial em que participou, Harry Kane foi o melhor marcador da competição, com seis golos. Em 2024, no Qatar, juntou dois. Agora, em 2026, o camisola 9 inglês já leva cinco golos.

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