Por esta altura, já todo o mundo futebolístico o conhece - Eloy Room, guarda-redes de Curaçao, saiu do anonimato para a lista de recordes do Mundial com 15 defesas completadas face ao Equador, mantendo o resultado inalterado até ao fim (0-0).

Em 90 minutos, nenhum outro guardião conseguiu fazer mais defesas do que o curaçauense que joga no Miami FC, precisamente nos Estados Unidos da América. Tim Howard fez 16 em 2014, mas em 120 minutos, diante da Bélgica.

Foi uma exibição individual e coletiva que mereceu muita festa na pequena ilha caribenha, nos Países Baixos, e em Kansas City. Os reis neerlandeses, Guilherme Alexandre e Máxima, felicitaram os jogadores no balneário e até dançaram com eles. Recorde-se que Curaçao é um território que pertence ao Reino dos Países Baixos.

Messi pediu uma camisola a Room, que joga por Curaçao quase por acaso

Foram quinze defesas de todas as maneiras e feitios naquela noite inspirada do experiente guardião. Mas nem todas são assim. Na primeira jornada, sofreu sete golos diante da Alemanha. Em 2023, sofreu outros sete da Argentina num jogo amigável.

Nesse encontro, Lionel Messi marcou três golos e atingiu a marca redonda de 100 tentos pela seleção albiceleste. Para recordação daquela noite memorável, pediu a camisola ao guardião curaçauense, para grande surpresa de Eloy. Efetuaram uma troca de camisolas e, agora, ambos figuram nos respetivos museus pessoais.

Isso só aconteceu porque Eloy Room acedeu a um convite de Patrick Kluivert no já distante ano de 2015. Dava cartas na Eredivisie pelo Vitesse, onde teve os melhores anos da carreira, e recebeu uma mensagem do antigo futebolista via Whatsapp, que então era selecionador do país.

Numa entrevista Voetbal International, Room confessou que teve de procurar no mapa onde fica Curaçao, já que nunca tinha visitado o país. Nasceu nos Países Baixos, filho de mãe neerlandesa e pai curaçauense. Mas aceitou prontamente o convite.

Eloy Room e Lionel Messi trocam camisolas, em 2023

Campeão neerlandês por um minuto e falhou transferência por causa de dois cães

Mas há mais histórias curiosas sobre Eloy Room. Ao nível de clubes, teve algum destaque, como já referimos, pelo Vitesse, entre 2008 e 2017, assinando depois pelo PSV Eindhoven. Era o segundo guarda-redes na equipa de Philip Cocu.

No último duelo da temporada 2017/2018, numa vitória do PSV sobre o Ajax por 3-0, Cocu lançou o guardião aos 89 minutos para que este fosse também campeão nacional neerlandês. Foi assim que ganhou o seu único campeonato (conta também com uma Taça).

Já em 2024, após rescindir com o Vitesse, Room esteve muito perto de assinar pelo Dallas, da MLS. O selecionador de Curaçao (Dick Advocaat) chegou a anunciar a transferência, mas o negócio colapsou à última hora.

Em entrevista à ESPN, Room contou a justificação bizarra: em vez de voar para o Texas, teve de apanhar um voo de emergência para a Sérvia apenas para recolher os seus dois cães (pomerânias) que tinham ficado naquele país com a família da esposa.