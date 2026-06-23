Este já é um dos momentos do Mundial 2026 e para o criar... basta o som de um tambor.

Após carimbar a presença nos 16 avos de final do Campeonato do Mundo, a Seleção da Noruega protagonizou uma coreografia fantástica com os adeptos. Liderados pela «batuta» de Martin Odegaard, imitaram o gesto de remar e rapidamente contagiaram todo o estádio, que não ficou indiferente.

Recorde-se que a Noruega derrotou o Senegal por 3-2, no segundo jogo do Grupo I, com um «bis» de Haaland e um golo de Marcus Pedersen.

Assista aqui ao momento:

Outro momento sensacional aconteceu após o apito final do árbitro. O selecionador da Noruega deixou o banco de suplentes e «invadiu» a bancada para beijar a mulher.