Merlin é o nome do pato mais famoso do mundo. Tornou-se a «mascote» do Mundial 2026 e já partiu para outros voos.

Na conferência diária da presidente do México, Claudia Sheinbaum, o animal e a sua dona foram recebidos com pompa e circunstância, tendo ainda aproveitado para tirar uma fotografia.

Assista aqui ao momento: