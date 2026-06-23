Mundial 2026
Há 49 min
INCRÍVEL: presidente do México recebe pato que se tornou a «mascote» do Mundial
Merlin e a dona foram convidados na conferência de imprensa diária de Claudia Sheinbaum
DIM
Merlin e a dona foram convidados na conferência de imprensa diária de Claudia Sheinbaum
DIM
Merlin é o nome do pato mais famoso do mundo. Tornou-se a «mascote» do Mundial 2026 e já partiu para outros voos.
Na conferência diária da presidente do México, Claudia Sheinbaum, o animal e a sua dona foram recebidos com pompa e circunstância, tendo ainda aproveitado para tirar uma fotografia.
Assista aqui ao momento:
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