O Paraguai-Turquia já aconteceu na madrugada de sábado, mas só agora veio à luz um detalhe curioso sobre o jogo.

Naquela impressionante partida em que os sul-americanos venceram por 1-0 apesar de jogarem meio jogo com dez elementos, o árbitro Ivan Baston foi chamado a intervir de forma histórica ao expulsar Miguel Almirón por tapar a boca em direção ao um adversário, sendo a primeira vítima da chamada 'Lei Prestianni'.

Nos momentos da confusão que originaram essa expulsão, o árbitro ficou no meio de jogadores das duas equipas a tentar acalmar os ânimos. Sem querer, deixou cair um relógio.

Matías Galarza viu o acessório no chão e, em vez de avisar o árbitro, decidiu usá-lo por breves instantes, para sentir-se no papel do juiz. Uma reação insólita que tem merecido destaque nas redes sociais.