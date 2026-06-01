Irão chama Taremi e descarta Azmoun: os convocados para o Mundial 2026
Antigo avançado de FC Porto e Rio Ave segue intacto, enquanto Azmoun sofreu represálias pela posição política
Antigo avançado de FC Porto e Rio Ave segue intacto, enquanto Azmoun sofreu represálias pela posição política
A caminho do Mundial 2026, o Irão deu a conhecer os 26 convocados para a prova, entre os quais Taremi, avançado ex-FC Porto e Rio Ave. De fora ficou o avançado Sardar Azmoun – um ícone no futebol do Irão – em março criticado por publicar uma fotografia ao lado do primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, país aliado dos Estados Unidos da América.
Face ao conflito armado, a seleção iraniana vai instalar-se em Tijuana, no México, e não em Tucson, como previsto.
O Irão integra no Grupo G, juntamente com Nova Zelândia, Bélgica e Egito, com três nos Estados Unidos.
Conheça os 26 convocados do Irão.
Guarda-redes: Alireza Beiranvand (Tractor), Payam Niazmand (Persepolis) e Hossein Hosseini (Sepahan).
Defesas: Ehsan Hajsafi (Sepahan), Milad Mohammadi (Persepolis), Ali Nemati (Foolad), Shojae Khalilzadeh (Tractor), Hossein Kanaanizadegan (Persepolis), Danial Eiri (Zob Ahan), Ramin Rezaïan (Foolad) e Saleh Hardani (Esteghlal).
Médios: Saman Ghoddos (Kalba), Saïd Ezatolahi (Al Ahli), Mohammad Ghorbani (Al-Wahda), Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal), Amirmohammad Razzaghinia (Esteghlal), Mohammad Mohebi (Rostov), Mehdi Torabi (Tractor), Mehdi Ghayedi (Al-Nasr), Alireza Jahanbakhsh (Dender) e Aria Yousefi (Sepahan).
Avançados: Taremi (Olympiacos), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor), Ali Alipour (Persepolis), Shahriyar Moghanlou (Kalba) e Dennis Dargahi (Standard de Liège).