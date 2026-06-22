A seleção de futebol do Irão deixou, no balneário do SoFi Stadium, um bilhete com um agradecimento à cidade de Los Angeles, após o empate sem golos ante a Bélgica, no domingo, no jogo da segunda jornada do grupo G do Mundial 2026.

O estádio, localizado em Inglewood, na área metropolitana de Los Angeles, foi palco dos dois primeiros jogos do Irão.

«Desde a antiga Pérsia, de há milhares de anos até ao Irão civilizado de hoje, o espírito do Irão permanece vivo e inabalável», é referido na nota manuscrita, publicada no Telegram pela federação de futebol do Irão.

Na terceira e última jornada do grupo, o Irão defronta o Egito em Seattle.

Devido a restrições de viagem para território norte-americano, a seleção iraniana tem estado baseada em Tijuana, no México, perto da fronteira com os Estados Unidos, viajando até este país apenas para os jogos. A situação tem motivado várias queixas por parte da comitiva iraniana, entre selecionador e atletas.

No bilhete, é ainda feita a referência «#168 #minab», em alusão ao ataque à cidade de Minab, a uma escola de raparigas, a 28 de fevereiro, que matou pelo menos 168 pessoas, na guerra que envolve EUA e Israel contra o Irão.

«Viemos para Los Angeles com orgulho, competimos com honra e partimos com dignidade. Obrigado, Los Angeles, pela vossa hospitalidade. E obrigado a todos os iranianos que deram o seu coração, a sua voz e a sua alma pelo Irão ao longo destes 180 minutos. Que a paz, o respeito e a amizade prevaleçam entre todas as nações», lê-se, ainda.