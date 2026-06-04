A seleção do Irão deu um passo importante na preparação para o Mundial 2026 ao garantir os vistos necessários para entrar no México, país onde ficará instalada durante a competição. A informação foi avançada esta quarta-feira por Mohammad Hassan Habibollahzadeh, embaixador iraniano na Turquia.

Segundo o diplomata, os vistos foram emitidos para jogadores e elementos da equipa técnica sem necessidade de deslocação à embaixada mexicana ou recolha de impressões digitais, permitindo evitar problemas logísticos numa fase decisiva da preparação para o Campeonato do Mundo.

Apesar do avanço, a situação está longe de estar totalmente resolvida. O Irão continua sem os vistos necessários para entrar nos Estados Unidos, um dos três países organizadores da competição, juntamente com México e Canadá.

Ainda assim, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, já tinha assegurado que a presença iraniana no torneio não estava em causa. Na altura, o presidente norte-americano Donald Trump afirmou que, se a FIFA garantisse a participação da seleção asiática, esta teria autorização para competir.

A equipa orientada por Amir Ghalenoei encontra-se atualmente em estágio em Antália, na Turquia, e ficará sediada em Tijuana durante o Mundial. A partir da cidade mexicana viajará para os Estados Unidos, onde disputará os encontros do Grupo G.

O Irão estreia-se frente à Nova Zelândia, a 15 de junho, seguindo-se os duelos com a Bélgica, a 21 de junho e com o Egito, a 26 de junho.