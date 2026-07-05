Ismaël Koné recorreu ao The Players Tribune, uma plataforma digital onde atletas profissionais partilham histórias pessoais, para agradecer a todos os que o apoiaram depois da lesão no Mundial de 2026 e aos que acreditaram no futebol do Canadá.

O médio de 24 anos relembrou as suas origens, a chegada ao país da América do Norte aos sete anos de idade, a dificuldade em adaptar-se à nova realidade longe da sua casa na Costa do Marfim e o começo no futebol canadiano.

«Temos jogadores de origens tão diversas neste grupo. Alphonso, do Gana. Tani, da Nigéria. Jonathan, do Haiti. E a lista continua. E eu adoro ver as pessoas a representar esta versão do Canadá no cenário mundial. Aliás, vou reformular: adoro ver as pessoas a representar esta versão do Canadá e a vencer no cenário mundial.»

«Estamos dispostos a fazer de tudo por este símbolo, acho que por causa da jornada que cada um de nós percorreu para representá-lo... e por tudo o que este país nos deu nos momentos em que mais precisámos. Estou muito orgulhoso», frisou.

Na última jornada do Grupo B, o atleta do Sassuolo sofreu uma dupla fratura na tíbia e fíbula da perna esquerda, após uma disputa de bola com o catari Assim Modibo.

«Eu só pensava... agora não. Eu não estava preocupado comigo. Mas a coisa em que eu não conseguia parar de pensar era em como estava dececionado por não poder ajudar mais a equipa em campo, enquanto estávamos juntos nesta missão. Eu simplesmente senti que estava a dececionar o país inteiro.»

Antes de ser operado quis reunir-se com os cirurgiões e pediu-lhes para que fizessem tudo o que estivesse ao alcance para poder voltar a jogar. Contou também que ficou surpreendido pela onda de apoio que recebeu no pós-operatório.

«Foi uma verdadeira demonstração de apoio. Da minha família e amigos, claro. Dos meus colegas de equipa e treinadores. Mas a quantidade de mensagens que estou a receber de pessoas de todo o Canadá, que apoiam esta equipa, que me apoiam e que querem ter a certeza de que estou bem... obviamente sabia que haveria apoio, mas o nível surpreendeu-me um pouco. Emocionou-me profundamente.»

«Por isso quis escrever esta carta. Não apenas para agradecer a todos os que me enviaram palavras de apoio, mas, mais do que isso, queria agradecer a todos os que acreditaram no futebol canadiano. Se tu acreditas agora, então tu fazes parte disto», referiu.

Ismaël Koné deixou ainda um convite: «Todos são bem-vindos, é só vestir uma camisola.

O Canadá terminou a sua participação no Mundial de 2026, após ser derrotado por Marrocos (0-3), no último sábado (dia 4 de julho).