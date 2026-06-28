Ao jogar frente a Portugal no fecho do Grupo K do Mundial 2026, James Rodríguez tornou-se no jogador colombiano com mais jogos pelos “Cafeteros” em Mundiais – com 11 jogos, descolando de Carlos Valderrama e de Freddy Rincón.

Outrora no FC Porto, James estreou-se em Mundiais no Brasil, em 2014, com seis golos e duas assistências em cinco jogos. Seguiu-se uma campanha nada vistosa em 2018 – sem golos em três jogos – e a ausência da Colômbia no Mundial de 2022.

Na atual edição da prova, o capitão ainda não marcou, nem assistiu, ao cabo de três duelos.

A Colômbia terminou no topo do Grupo K e aponta ao duelo com o Gana de Carlos Queiroz nos “16-avos”, na madrugada de sábado (02h30), em Kansas City. Em caso de vitória, os sul-americanos vão defrontar Suíça ou Argélia nos “oitavos”.