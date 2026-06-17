João Cancelo em declarações à Sport TV depois do empate frente à RD Congo.

Análise ao encontro

Acho que tínhamos, na segunda parte, que ter criado mais alguma coisa, manter mais a posse de bola, até abrir um espaço que nós precisávamos. A equipa precipitou-se em algumas bolas, o que deu contra ataques perigosos da RD Congo. Parabenizar o Congo, porque fizeram um bom jogo. Nós éramos favoritos neste jogo, mas o futebol é assim e hoje não há seleções fáceis. Acho que foi um jogo atípico. Temos de ter mais qualidade com bola e ter mais oportunidades para finalizar.»

Empate alarmante?

«É um Mundial e todas as equipas que estão aqui têm muita qualidade. Vimos o jogo da Espanha com Cabo Verde, que à partida também eram favoritos e empataram. Agora temos de manter os pés assentes na terra, continuar a trabalhar como temos feito, porque como disse, temos uma força maior lá em cima connosco, que é o Diogo Jota, e temos de lutar por nós e por ele.»