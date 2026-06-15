João Pinheiro prepara-se para fazer a estreia num Mundial. O árbitro português vai dirigir o Suíça-Bósnia e Herzegovina, em jogo a contar para a segunda jornada do Grupo B.

Em Los Angeles, nos Estados Unidos, o juiz de 38 anos vai ser auxiliado pelos compatriotas Bruno Jesus e Luciano Maia, enquanto o japonês Yusuke Araki vai ser o quarto-árbitro.

A presença de Pinheiro no torneio marca o regresso da arbitragem lusa à fase final de um Mundial, 12 anos depois de Pedro Proença, atual presidente da FPF. Pinheiro é o nono português a apitar na fase final de um Campeonato do Mundo.

A partida, que será disputada entre os dois países europeus, está marcada para as 20h00 de 18 de junho.

De recordar que todas as equipas do Grupo B estão em igualdade pontual, com um ponto.