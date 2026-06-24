Ismael Koné, médio da seleção do Canadá, recebeu a visita do jogador catari Assim Madibo, seis dias após a grave lesão do canadiano.

Além de Madibo, o Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, Ministro do Desporto e da Juventude, também marcou presença no encontro, em Vancouver.

«Esta visita representa o espírito desportivo e as boas relações dentro e fora do campo, com os melhores desejos de uma rápida recuperação e um rápido regresso aos relvados», lê-se na publicação oficial nas redes sociais da Federação de Futebol do Catar.

Ismael Koné já foi operado, após ter fraturado a perna esquerda numa disputa de bola, no Canadá-Catar (6-0), em jogo a contar para a segunda jornada da fase de grupos do Mundial de 2026.

Nesse lance, Assim Modibo recebeu ordem de expulsão.

De recordar que o Catar ocupa a última posição do Grupo B, com um ponto. Esta quarta-feira, os comandados por Julen Lopetegui, antigo treinador do FC Porto, vão defrontar a Bósnia e Herzegovina e estão na luta por um lugar entre os melhores terceiros classificados.