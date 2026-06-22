O futebolista Kevin Pina mostrou-se orgulhoso por ter marcado o primeiro golo do estreante Cabo Verde em Mundiais, no empate a dois golos ante o Uruguai. O médio do Krasnodar, de 29 anos, que passou em Portugal por UD Oliveirense, Anadia, Sertanense e Desportivo de Chaves, garantiu, em declarações aos jornalistas, no fim da partida disputada no Estádio Hard Rock, que a equipa quer passar aos 16 avos de final da competição:

Golo marcado ao Uruguai:

«A palavra correta para descrevê-lo é orgulho. Foi um momento de muita felicidade. Na altura [ndr: dos festejos], parei um ou dois segundos, porque queria ver onde estava a minha filha e dedicar-lhe o golo. Estou muito feliz e orgulhoso por representar o meu país.»

Objetivos no Mundial:

«Queremos passar à próxima fase e não só participar. Sabemos que é a primeira vez, mas estamos cá para lutar, jogar cara a cara e conseguir os objetivos.»

Jogo com a Arábia Saudita:

«Agora, temos de focar no próximo jogo, que é muito importante. Sabemos que há equipas favoritas e com história, mas queremos mostrar ao mundo que, vindo de um país pequeno, merecemos estar neste palco. Vamos continuar juntos em prol de um objetivo e tentaremos dar alegrias ao nosso povo e a todas as pessoas do mundo inteiro que torcem e têm carinho por nós.»

Prestação de Cabo Verde até agora:

«Pode ser uma surpresa para o mundo, mas não é para nós, porque trabalhamos muito, estamos sempre focados e queremos mais e mais. Estar nesta situação é um bom sinal para continuarmos a mostrar a nossa qualidade e união. Estamos muito confiantes.»