Joris Kayembe, em declarações à Sport TV, mostrou-se confiante na prestação da RD Congo para os jogos diante da Colômbia e Uzbequistão.

Confiança que é possível somar mais pontos

«Foi um jogo difícil, mas hoje deu para ver que conseguimos ter mais pontos.»

Segredo para travar Portugal

«Sabíamos que tínhamos de defender bem. Se o fizermos, podemos sair com um bom contra-ataque. No fim, também devíamos ter tido mais oportunidades para fazer o golo e ganhar o jogo.»