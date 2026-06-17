Mundial 2026
Há 49 min
Kayembe: «Empate? Sabíamos que tínhamos de defender bem»
Avançado do RD Congo mostrou-se, ainda, confiante para os próximos jogos da fase de grupos
AL
Avançado do RD Congo mostrou-se, ainda, confiante para os próximos jogos da fase de grupos
AL
Joris Kayembe, em declarações à Sport TV, mostrou-se confiante na prestação da RD Congo para os jogos diante da Colômbia e Uzbequistão.
Confiança que é possível somar mais pontos
«Foi um jogo difícil, mas hoje deu para ver que conseguimos ter mais pontos.»
Segredo para travar Portugal
«Sabíamos que tínhamos de defender bem. Se o fizermos, podemos sair com um bom contra-ataque. No fim, também devíamos ter tido mais oportunidades para fazer o golo e ganhar o jogo.»
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