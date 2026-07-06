Jürgen Klopp juntou-se ao clube dos críticos da suspensão do cartão vermelho atribuído a Folarin Balogun no jogo entre os Estados Unidos e a Bósnia e Herzegovina, nos 16 avos de final do Mundial 2026. O antigo treinador do Liverpool e do Dortmund contestou o telefonema de Donald Trump para Gianni Infantino antes da FIFA comunicar a reversão do castigo.

«Se isto realmente aconteceu, é absurdo», afirmou horas antes de Trump ter confirmado o pedido de revisão.

«Digamos apenas: este é o nosso jogo, não o deles. Estas duas pessoas, que não percebem nada de futebol, não deveriam ter nada a ver com isto», afirmou durante uma emissão no canal televisivo alemão Magenta TV.

O treinador de 59 anos lembrou que já houve vários cartões vermelhos mal assinalados que não foram revertidos, mas que neste caso nem sequer existem dúvidas em relação à legitimidade do cartão.

«Todos nós tomamos decisões erradas. Apesar disso, todos aprendemos ao longo da vida a viver com elas. E isto aqui é simplesmente uma decisão de campo. No passado, foram mostrados cartões vermelhos tão ridículos que toda a gente diz depois que não era para vermelho. E, no entanto, a decisão mantém-se porque são decisões de campo», explicou.

«Aquilo foi cartão vermelho, não há dúvidas. Lamento por Balogun porque não foi intencional, mas é o que dizem as regras», concluiu.

Folarin Balogun estará disponível para o jogo frente à Bélgica nos oitavos de final, na madrugada desta terça-feira.